Secção: Atualidade

XVª Feira do Fumeiro do Nordeste da Beira em Trancoso

Já começou mais uma edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, em Trancoso.

O certame decorre até domingo e regressa no fim-de-semana seguinte numa organização conjunta da AENEBEIRA e da autarquia. Do vale do Douro à Serra da Estrela, é no Pavilhão Multiusos de Trancoso que se vão concentrar cerca de 90 expositores de produtos regionais assentes nos recursos endógenos desta região e todos eles certificados.

Esta é, aliás, uma característica da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira que a organização gosta de destacar, pois «distingue-a de qualquer outra feira que se realiza na região», afirma Tomás Martins, presidente da AENEBEIRA, que não esconde «as expectativas elevadas» que deposita no evento.