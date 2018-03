Secção: Desporto

Em inferioridade numérica desde os 22 minutos, serranos resistiram até perto do apito final

Sp. Covilhã soma nova derrota

Guardião Igor Rodrigues esteve em destaque no jogo em Famalicão

O Sp. Covilhã voltou a perder na IIª Liga ao ser derrotado por 1-0, no sábado, em Famalicão. Neste jogo da 26ª jornada os serranos jogaram em inferioridade numérica desde os 22’ e resistiram até perto do final, já que os locais só marcaram ao cair do pano.

O Famalicão foi dominador nesta partida fraca mas sem conseguir concretizar no último terço do terreno, enquanto o Covilhã praticamente não chegou perto da baliza à guarda de Gabriel e só beneficiou do primeiro canto já nos descontos. As dificuldades para os visitantes começaram cedo, quando, aos 22’, Fatai recebeu ordem de expulsão por alegada agressão a Feliz. Os locais tentaram usar a superioridade numérica a seu favor, mas teve pela frente um adversário muito atento, o guardião Igor Rodrigues. Aos 31’, Hocko podia ter inaugurado o marcador com um remate forte, mas o guarda-redes covilhanense conseguiu defender a dois tempos. Aos 37’ foi a vez de Feliz rematar ao lado. Nos descontos do primeiro tempo João Faria, de cabeça, atirou ao lado, naquela que foi a melhor oportunidade dos minhotos neste período.

No segundo tempo, Igor Rodrigues voltou a “travar” um remate forte de Hocko (49’), repetindo o feito frente a Mendes (54’). A posse de bola e o pendor atacante estava claramente do lado do Famalicão, enquanto a equipa orientada por José Augusto se limitava a defender, mas além da intervenção do guardião visitante, os famalicenses também se podem queixar de falta de pontaria e de demasiada precipitação na hora de marcar. Aos 83’ foi Anderson que falhou o alvo, mas o golo chegou por Joel, que aproveitou um mau alívio da defesa serrana. À entrada da área, aos 89’, o famalicense rematou forte de primeira sem hipóteses de defesa. Até ao apito final – o árbitro deu 5 minutos de descontos –, o Covilhã entrou verdadeiramente em jogo e Zarabi ainda cabeceou para defesa de Gabriel aos 94’. Os serranos somaram o quinto jogo sem ganhar e caíram para a 11ª posição da classificação com 35 pontos.