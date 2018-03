Secção: Atualidade

Museu do Côa com novos horários a partir de hoje

Tempo de leitura: 2 m

A partir de hoje, o Museu do Côa tem um novo horário que prevê o funcionamento ininterrupto dos serviços dirigidos ao público das 9h30 às 18 horas até maio.

O equipamento dedicado à arte rupestre do Vale do Côa também já não fecha às segundas-feiras e de junho a setembro estará aberto das 9h30 às 19 horas.

Também o serviço de marcações funcionará todos os dias da semana das

9h30-12 horas/13h30-18 horas e das 9h30-12 horas/14-18 horas de junho a setembro.

A Côa Parque anunciou ainda que vai reforçar o serviço de visitas aos núcleos de arte rupestre da Penascosa, Ribeira de Piscos e Canada do Inferno com mais duas novas viaturas todo-o-terreno e outras duas renovadas. Também os operadores turísticos locais vão poder efetuar visitas, «devidamente enquadrados num regulamento próprio», na sequência de um protocolo assinado recentemente. «A Fundação assegurará doravante a marcação centralizada de todas as visitas que lhes sejam solicitadas», adianta a instituição.

Será igualmente reforçada a oferta de visitas noturnas ao parque arqueológico com a introdução de novos horários. Este ano será estreada uma nova modalidade de visitação através do rio Côa em canoas para aceder aos núcleos da Canada do Inferno e da Ribeira de Piscos.

Além disso, no ano em que se comemora o vigésimo aniversário da classificação da arte do Côa como Património de Humanidade, está prevista a construção de um passadiço de cerca de um quilómetro entre o Museu do Côa e a antiga estação ferroviária do Côa, conforme noticiou O INTERIOR em primeira mão na última edição. «É um projeto que também virá reforçar a atratividade da oferta turística da região», refere a Fundação Côa Parque, presidida por Bruno Navarro.