Secção: Atualidade

Hoje é Dia Litocar

Tempo de leitura: 2 m

O Dia Litocar realiza-se hoje com um conjunto de ofertas e oportunidades para todos os clientes que se deslocarem aos concessionários do grupo.

A 12ª edição da iniciativa acontece nos 36 pontos de venda do grupo nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Santarém, e é aberta a todos os clientes. Além da habitual oferta de um “check-up” aos pontos vitais da viatura, esta campanha também inclui descontos até 50 por cento em futuras intervenções, uma lavagem gratuita e um desconto até 50 por cento na aquisição de pneus. Já os dez primeiros clientes recebem um vale de 100 euros para utilizar na próxima manutenção e há boas oportunidades para adquirir uma viatura. Nesse dia a Litocar vai disponibilizar mais de mil veículos das dez marcas representadas pelo grupo, bem como pela Ncar, a marca das oportunidades Litocar, com uma vantagem cliente que pode ir até 10 mil euros.

O Dia Litocar é ainda sinónimo de vantagens para clientes profissionais, que poderão marcar o seu “check-up” gratuito e usufruir de um pacote de descontos de 19 a 22 de fevereiro. De resto, o grupo promete continuar a surpreender com brindes e muitas surpresas os clientes que aderirem à iniciativa. «A adesão ao Dia Litocar tem crescido de ano para ano, atingindo o recorde em 2017, com 3.735 diagnósticos realizados nos nossos pontos de venda», refere a empresa em comunicado. A iniciativa decorre até às 18 horas nos concessionários de Coimbra Sul, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Santa Maria da Feira, Oliveira do Hospital e Santarém.