Finanças promulgaram concessão do Hotel Turismo ao grupo MRG

O presidente da Câmara da Guarda anunciou hoje, na Assembleia Municipal, que o secretário de Estado do Tesouro promulgou a adjudicação da requalificação e gestão do Hotel Turismo da Guarda ao agrupamento formado pelas empresas MRG – Property e MRG – Construction, do grupo Manuel Rodrigues Gouveia.

«É uma informação em primeira mão que me foi hoje transmitida pela secretária de Estado do Turismo. Há agora condições para ser assinado o contrato de concessão com o único concorrente que se apresentou ao concurso público no âmbito do programa REVIVE», disse Álvaro Amaro aos deputados municipais.