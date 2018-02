Secção: Opinião

O Mundo da Carolina

Tempo de leitura: 2 m

Este sábado conheci a Carolina. Tinha ouvido falar dela e vi algumas fotografias, mas não a imaginava assim.

Quando a cumprimentei, perguntei-lhe: «– Então, Carolina, bem-disposta?», ao que ela, mesmo sem conseguir falar – senti que, com um sorriso rasgado –, me respondeu prontamente: «– Claro que sim!» Pois bem, percebi ali que, naquela tarde, não iria haver lugar para má disposição! E não houve mesmo. Foi uma tarde cheia de boa energia, de música intensa, de pessoas comprometidas e motivadas e de roupa muito gira e original.

Não é a primeira vez que estes desfiles de moda solidários acontecem na Guarda, por organização do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, e cuja angariação de fundos reverte a favor de causas bem nobres. Parece também que cada vez mais as pessoas percebem a importância de se unirem e cooperarem de forma a atingir objetivos comuns que a todos envaidecem de forma salutar.

No meu caso particular foi com enorme prazer que coloquei os meus dons a render e participei como “makeup artista” neste evento. Pelas minhas mãos passaram muitas caras jovens e bonitas que só queriam que tudo corresse bem e que se conseguisse juntar o montante de que a Carolina precisava para ir a Braga fazer os tratamentos intensivos que lhe dão esperança e força para viver cada dia.

O desfile foi um sucesso. No final, a boa notícia chegou e a família da pequena modelo não cabia nela de contentamento. A Carolina segue brevemente para a clínica de saúde CHS - CEI, onde irá lutar contra as limitações motoras da Paralisia Cerebral Bilateral de que sofre. Força Carolina, não desistas! Nós também não vamos desistir de te ajudar.

Por: Joana Dente

@pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist