Leixões fez tudo para ganhar partida e levou os três pontos com a ajuda involuntária de Zarabi, que marcou um autogolo aos 64’

Sp. Covilhã perde em dois minutos

Visitantes foram a equipa que mais perigo criou no Santos Pinto

Ainda não foi desta que o Sp. Covilhã regressou às vitórias na IIª Liga, onde não ganha há quatro jornadas consecutivas. No domingo, os serranos perderam 2-0 na receção ao Leixões em partida da 25ª jornada e ocupam um tranquilo 10º lugar da classificação, com 35 pontos.

As duas equipas protagonizaram um bom jogo de futebol. O Covilhã, como tem sido seu timbre, apostou na consistência defensiva, sem conseguir criar grandes problemas no ataque, enquanto o Leixões, mais subido no terreno, foi a formação que mais vezes tomou a iniciativa e que mais perigo criou. O emblema orientado por Francisco Chaló, que já treinou os serranos, apresentou-se mais rematador e tentou tentar partido do vento e das muitas bolas paradas, mas faltou acerto na finalização. O leixonense Bruno Lamas foi o primeiro a assustar. Na resposta, Seidi, na frente de André, acabou por não aproveitar e depois foi Reinildo a obrigar o guardião visitante a defender com os punhos. Aos 16’ um erro de Igor Rodrigues colocou Bruno Lamas em posição privilegiada para inaugurar o marcador, só que o remate saiu torto.

Na outra área Reinildo rematou, cruzado, ao lado, mas Bruno Lamas voltou a estar perto do golo por duas vezes, aos 24’ e 41’. A primeira num canto direto que obrigou o guarda-redes local a desviar rente à barra e depois numa boa iniciativa individual. Antes do descanso o Leixões, por intermédio de Costa, deu novamente trabalho a Igor Rodrigues. No segundo tempo as equipas mantiveram a mesma postura e os visitantes acabaram por marcar dois golos em dois minutos, ambos em lances de bola parada. Breitner, que já tinha ameaçado aos 52’, esteve no desenho dos dois golos. Aos 64’ o venezuelano bateu o livre, Zarabi foi infeliz no corte e desviou a bola para a própria baliza. Dois minutos depois Breitner cobrou o canto e Luís Silva, que surgiu ao segundo poste, aumentou a contagem. José Augusto ainda mexeu na equipa, mas sem consequências. Do lado oposto, Francisco Chaló estreou-se com uma vitória no comando dos leixonenses, que conquistaram a segunda vitória fora e ocupam a sétima posição, com 40 pontos, em igualdade pontual com Penafiel e Académico de Viseu.