CIM já tem novo presidente

Os presidentes das Câmaras de Seia e de Gouveia vão liderar, de rotativamente, a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) neste novo mandato. A eleição aconteceu na terça-feira na reunião do Conselho Intermunicipal realizada na Guarda, onde permanece a sede desta entidade supramunicipal.

Como O INTERIOR tinha noticiado (ver edição de 15 de fevereiro), o senense Carlos Filipe Camelo (PS) é o primeiro a assumir funções e vai presidir à CIMBSE nos próximos dois anos. Nos seguintes o cargo será desempenhado pelo gouveense Luís Tadeu (PSD). A opção pela divisão do mandato em dois períodos é justificada como é sendo a solução que garante «maior concertação e representatividade» dos municípios. No final da reunião, o presidente cessante, Paulo Fernandes, também presidente da Câmara do Fundão, sublinhou aos jornalistas que todas as deliberações foram aprovadas «num quadro de unanimidade, o que demonstra o espírito de coesão da nossa comunidade intermunicipal e até contribui para o reforçar». O critério da rotatividade também foi aplicado para a escolha dos vice-presidentes, sendo que Rui Ventura (Pinhel) e Manuel Fonseca (Fornos de Algodres) vão assumir funções nesta primeira metade do mandato. Já António José Machado (Almeida) e Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas) cumprirão os últimos dois anos. A tomada de posse dos novos eleitos está prevista para 6 de março.

Anteontem, os autarcas dos 15 municípios que formam a CIMBSE aprovaram ainda a recondução de António Ruas e Carlos Martins como secretários executivos, deliberação que terá que ratificada pela Assembleia Intermunicipal da comunidade. Entre decisões, está ainda o pedido de uma reunião com caráter de urgência ao ministro do Ambiente para expor os problemas causados pela situação da seca e para referenciar as preocupações relacionadas com a exploração de urânio na localidade espanhola de Retortillo, junto à fronteira. A CIMBSE decidiu ainda avançar com a criação de um Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças para reforçar as relações e a cooperação com as regiões mais próximas do país vizinho.