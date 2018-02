Secção: Atualidade

Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior eleita Organização Vitivinícola do Ano

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior foi distinguida pela revista "Vinho Grandes Escolhas" como Organização Vitivinícola do Ano. Esta Importante distinção conhecida como “Os Óscares do Vinho” elegeu a CVRBI, num jantar que decorreu no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e que reuniu todo o setor do vinho em Portugal.

Mostrando-se orgulhoso e «lisonjeado por tão importante galardão», o Presidente da CVRBI, João Carvalho,já agradeceu a atribuição deste Prémio, «em nome de todos os que trabalham em prol do desenvolvimento da Beira Interior».

Os vinhos da Beira Interior têm vindo a ganhar cada vez mais notoriedade a nível regional e nacional e objetivo é que tornem numa «locomotiva do desenvolvimento desta vasta região». Os números são cada vez maiores, nao só a nível de vinhos certificados como em número de operadores.

Esta idistinção é por isso «uma nova responsabilidade para a CVR da Beira Interior, mas também, um alento e um motivo de orgulho por ver reconhecido o trabalho de todos», refere João Carvalho em comunicado.

Citando o escritor Espanhol António Machado, «O Caminho faz-se caminhando», o presidente da CVRBI e também produtor de vinhos, considera que este «é mais um importante passo, para potenciar toda uma região, que depois de um período mais apagado, entrou em definitivo na rota dos Grandes vinhos Portugueses».