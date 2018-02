Secção: Atualidade

Já começou a festa das amendoeiras em flor em Figueira de Castelo Rodrigo

Tempo de leitura: 1 m

Sob o lema “Rainha da Amendoeira em Flor”, o município de Figueira de Castelo Rodrigo iniciou hoje mais uma edição do certame dedicado a esta beleza natural no Largo Serpa Pinto, e se prolonga até 11 de março.

Para assinalar esta força viva da natureza, em ambiente festivo e dinâmico, a autarquia figueirense preparou um vasto cartaz onde a cultura, o desporto e a música são alguns dos ingredientes. Amanhã, pelas 22 horas, o palco será estreado pelo Grupo Renovação 3.

No sábado, a festa começa logo às 8 horas com uma montaria, seguindo-se (22 horas) a atuação de 4 Mens e DJ Ruben F. No domingo, pelas 8 horas, repete-se a montaria mas desta vez com caráter solidário, pois os lucros angariados reverterão a favor dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo.

A tarde (15h30) será animada pelo rancho de Vila Franca das Naves. Em termos de animação musical, os destaques vão para a atuação de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (24 de fevereiro) e da artista Ágata (3 de março). Pelo meio há uma prova de cicloturismo, jogos tradicionais (25 de fevereiro), o 8º Raid TT, uma caminhada ibérica (3 de março), a incontornável Festa do Almendro, em Barca d’Alva, o XX grande prémio de atletismo (4 de março) e a V concentração motard (9, 10 e 11 de março), entre outras.