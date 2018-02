Secção: Atualidade

Sonae Sierra vende Serra Shopping

O Serra Shopping tem um novo proprietário. O centro comercial localizado na Covilhã, aberto em 2005, pela Sona Sierra, foi adquirido pela Armórica.

Segundo o Jornal de Negócios, a Armórica, uma empresa espanhola criada em 2014 por investidores brasileiros, passou a controlar a maioria do capital da sociedade detentora do centro comercial português, na sequência de uma parceria firmada com a Sonae Sierra para a aquisição da participação do Sierra Portugal Fund neste ativo.

«No âmbito desta aquisição, a Armórica deterá uma participação maioritária no activo, ficando a Sonae Sierra com uma participação minoritária», esclarece a maior operadora de "shoppings" em Portugal, em comunicado, adiantando que a Sonae Sierra continuará responsável pela gestão do centro comercial. «Estamos muito satisfeitos com a concretização de mais esta parceria que resulta do reconhecimento pelo mercado da qualidade dos nossos ativos e da confiança deste importante parceiro investidor na nossa experiência e ‘know-how’ enquanto operador de referência no setor de imobiliário de retalho», afirma o CEO da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira.

Já Johannes Sleumer, "chairman" da Armórica, sublinha que «a aquisição do SerraShopping insere-se na estratégia de expansão da Armórica que passa por adquirir ativos de reconhecida qualidade e alinhados com seu modelo de investimentos», considerando que «a parceria com a Sonae Sierra demonstra a relevância da Armórica no panorama imobiliário da Península Ibérica e reafirma o seu compromisso de continuar a crescer com base em relações sustentáveis e de longo prazo».