Como vai a sua pele?

Tempo de leitura: 3 m

Sabe que as baixas temperaturas e o vento secam a pele e favorecem o aparecimento de rugas? E que, da mesma maneira, o ar seco e quente dentro de casa absorve a humidade da sua pele?

É verdade! O frio que se tem feito sentir e a procura de aconchego em ambientes bem aquecidos trazem duras consequências para a nossa pele.

Para a manter saudável e radiante, neutralizando os efeitos das condições adversas, é preciso ter cuidados adequados. Claro que alguns deles se devem manter durante o ano inteiro, mas isso não significa que não devam ser especialmente reforçados nesta altura.

Beber muita água é absolutamente fundamental para manter a hidratação da pele (o chá também é uma opção, mas nada melhor do que água pura). Todavia, para que o seu organismo retenha a água, é muito importante que consuma vitaminas, sais minerais e gorduras saudáveis – pense em reforçar a dose de fruta, de vegetais e de frutos secos como nozes e amêndoas.

Passe creme hidratante logo após o banho, e não o faça só no rosto mas em todo o corpo; se a aplicação for feita com a pele ainda molhada, estará a promover uma maior hidratação. No que toca ao banho, tente mesmo não demorar mais do que dez minutos, porque a água quente, ao remover a gordura natural da pele, deixa-a ainda mais ressecada.

Não é por estar frio e o sol andar preguiçoso que os raios ultravioletas deixam de penetrar na atmosfera e envelhecer a nossa pele. Portanto, seja verão, seja inverno, o protetor solar é para colocar! (Admito que quase sempre me esqueço de o fazer, mas sei que um dia vou seguramente pagar a fatura deste desleixe.)

Evite esfoliar repetidamente a pele e, assim, fragilizar a sua camada superficial; fazê-lo uma vez por semana será na maioria dos casos mais do que suficiente. Aconselho, todavia, a fazer uma máscara de hidratação semanal. Para quem tem tempo e disposição, nada melhor do que preparar uma máscara caseira com ingredientes naturais hidratantes (ovo, leite, abacate, óleo de coco...); para quem não gosta de se aventurar, recomendo simplesmente que passe pela farmácia ou pelo supermercado e que adquira uma máscara hidratante – atualmente a variedade é considerável e não vai ser difícil encontrar uma de que goste e que se adeque à sua pele.

Também não se esqueça de cuidar das mãos, aliás, lembre-se de que elas envelhecem mais rapidamente do que o rosto e que não há intervenção de rejuvenescimento que lhes valha! Mantenha-as hidratadas e, se possível, protegidas com o uso de luvas. Por fim, tenha sempre consigo um bálsamo labial; diz quem sabe que os de cera de abelha e os de óleo de coco são muito nutritivos.

Sabendo que a pele é o maior órgão do corpo humano, responsável por muitas das funções essenciais ao seu funcionamento, dedique-lhe tempo, cuide bem dela!

Se consegue sobreviver às baixas temperaturas, fazer isto não lhe vai custar nada!

Por: Joana Dente

@pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist