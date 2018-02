Secção: Desporto

Serranos empataram com o Nacional nos últimos minutos do jogo e ocupam o 9º lugar da classificação da IIª Liga

Sp. Covilhã não vence há três jogos

Técnico José Augusto não conseguiu contrariar estratégia dos madeirenses

O Sp. Covilhã empatou 1-1, no domingo, com o Nacional na Madeira na 24ª jornada da IIª Liga. O resultado compromete as aspirações das duas equipas na luta pela subida ao escalão principal do futebol português.

A primeira parte do jogo foi fraca, com poucos lances dignos de registo, um dos quais aconteceu aos 7’, quando Vanilson pareceu rasteirado na área dos serranos, mas o árbitro não sancionou. Aos 30’, Júlio César fez um remate acrobático na área, mas a bola saiu por cima do travessão da baliza de Igor Rodrigues. Já o primeiro lance de perigo do Covilhã ocorreu aos 37’, altura em que Seidi, na área, falhou o remate, apesar das facilidades defensivas concedidas pelos alvinegros. Antes do intervalo, os locais abriram o ativo no primeiro de dois minutos de descontos com um remate de João Camacho, o melhor jogador em campo, à entrada da área.

No segundo tempo, os madeirenses, que jogaram sem cinco dos habituais titulares, tiveram várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas mostraram-se ineficazes. Como quem não marca sofre, o Covilhã aproveitou bem esse desacerto e empatou a partida aos 87’. O recém-entrado Amadú Turé, na sua primeira intervenção no jogo, e após um primeiro remate de Seidi, bateu de forma inapelável o guarda-redes Daniel Guimarães, estabelecendo o resultado final. Com este empate o Nacional, que tem menos um jogo, é oitavo da geral, a quatro pontos dos lugares de subida, estando um ponto à frente do Sp. Covilhã, que somou o terceiro jogo sem vencer e é nono classificado do campeonato. A partida foi algo quezilenta, com sete cartões amarelos, e a arbitragem muito contestada, sobretudo pelos madeirenses. No domingo, os serranos recebem o Leixões, sexto classificado.