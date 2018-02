Secção: Atualidade

Manteigas em festa com a Expo Estrela

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, inaugurou hoje a 25ª edição da Expo Estrela, em Manteigas.

O artesanato, o comércio, a indústria, os serviços, a gastronomia e o associativismo estão em destaque no certame que decorre até terça-feira de Carnaval na praça municipal da vila serrana. Participam 43 expositores oriundos do concelho e um cartaz de animação que inclui as atuações de Mafalda Arnauth com a Banda Boa União – Música Velha (esta noite), David Antunes & The Midnight Band com a orquestra de sopros da Música Nova (domingo) e Amor Electro (segunda-feira), além de vários grupos locais de música e animação.

No domingo realiza-se ainda um passeio de BTT. Organizada pela autarquia, a feira pretende contribuir para dinamizar a economia local e captar visitantes para o concelho numa altura de grande afluência de turistas à região.

«É a atividade mais importante do ano para a promoção de Manteigas na época em que mais visitantes temos», disse Esmeraldo Carvalhinho, presidente do município na apresentação do certame. A Expo Estrela termina no dia 13 com uma prova de queijo Serra da Estrela e de licores, realizando-se à tarde o tradicional desfile de Carnaval.