Secção: Atualidade

Maior feira de Inverno da Beira Interior já começou em Pinhel

A Feira das Tradições e Atividades Económicas são três dias de festa e de promoção dos recursos endógenos do concelho de Pinhel no fim-de-semana de Carnaval. O maior certame de Inverno na Beira Interior já começou no Centro Logístico da “cidade-falcão” sob o tema “Música e Instrumentos”.

Com uma área de 10 mil metros quadrados, a 23ª edição vai contar com 200 expositores, mais de uma dezena de tasquinhas, dois palcos e um espaço reservado para os vinhos produzidos no município e produtos locais como o mel, azeite e doçaria. Este ano cresce também a representação espanhola com oito stands institucionais.

Como habitualmente, o destaque vai para as freguesias, as empresas, os serviços e as instituições do concelho, assim como para a gastronomia, o artesanato e os produtos locais. A organização, a cargo da autarquia, aposta forte no cartaz musical e os destaques desta edição são os Resistência (amanhã, 0h00), HMB (sábado, 23h30) e Matias Damásio (domingo, 23h30).

A programação do primeiro dia inclui ainda o espetáculo (21 horas) “Músicas da nossa vida - Disney”, pela Academia de Música e Banda Filarmónica locais e Banda Diplix, bem como dos Prós e Contras (22h30), “Os Red” (1h30) e “Insert Coin” (3h00). A Banda Neim e Putzgrilla completam o cartaz do segundo dia, que inclui ainda as atuações da Filarmónica de Pínzio (17h30), 2 Roll e os Trovas da Beira.

No último dia da feira o palco será, a partir das 15h30, dos grupos de concertinas, bombos e do rancho folclórico do concelho, mas também do grupo Repúblika (21h30) que vai animar um baile de Carnaval e concurso de máscaras, seguido do DJ Ibérica.

Paralelamente, o certame inclui no sábado um colóquio sobre o tema desta edição (14h30), que contará, entre outros, com a presença do maestro José Ferreira Lobo, mentor e coordenador do projeto “Ópera no Património”, que resulta de uma candidatura conjunta de vários municípios, entre os quais o de Pinhel.

A sessão será seguida da entrega dos prémios do concurso de fotografia “Objetiva Pinhel 2017”. Já no domingo realiza-se a cerimónia de assinatura de protocolos com os grupos e associações culturais do concelho (15 horas).