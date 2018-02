Secção: Atualidade

Carnaval nas ruas da Covilhã

Tempo de leitura: 0 m

A Covilhã vestiu-se a rigor para receber o Carnaval. Durante a manhã de hoje decorreu o desfile infantil que passou pelas ruas do centro da cidade. No corso carnavalesco participaram várias escolas do concelho, juntamente com instituições sociais.