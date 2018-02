Secção: Atualidade

Coficab quer criar mais 300 postos de trabalho

Se tudo correr como planeado, em maio do próximo ano a nova fábrica da Coficab, na Guarda, vai estar pronta para laborar. Inicialmente serão criados cerca de 130 postos de trabalho, mas segundo João Cardoso, responsável da multinacional de cablagens para automóveis, a perspetiva é que possam chegar aos 300 novos postos de trabalho. O anúncio foi feito esta manhã, à margem da cerimónia da escritura pública do terrenos, onde ficou também a ser conhecido o projeto da nova unidade, da autoria do arquiteto João Madalena, que venceu o concurso “Arquitectura Concursos de Ideias”. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.