Secção: Sociedade

Carnaval

Divirta-se,ninguém leva a mal

O Carnaval está à porta e com ele várias iniciativas para se divertir e participar na folia bem característica da época. Aqui fica um roteiro:

Sabugal

A Câmara promove, entre amanhã e terça-feira, o “Entrudo Gordo”, que inclui um desfile de Carnaval (domingo, 15 horas) e um roteiro gastronómico pelos restaurantes do concelho. Haverá ainda iniciativas em várias freguesias do concelho, com destaque para a garraiada de Carnaval, na terça-feira (14 horas) em Aldeia do Bispo.

Guarda

Na cidade mais alta o “Guarda Folia”, organizado pela autarquia, começa amanhã com o tradicional desfile das escolas do concelho, com cerca de duas mil crianças. No domingo (16 horas) acontece o “Desfile e Julgamento do Galo”, em que participam 1.100 figurantes de 29 freguesias e 12 grupos de bombos e fanfarras, num total de 230 músicos e percussionistas. O cortejo termina na Praça Velha, onde terá lugar o “Julgamento e Morte do Galo”, numa encenação e dramaturgia de Nuno Pino Custódio, diretor artístico da ESTE -Estação Teatral.

Covilhã

O “Carnaval da Neve” já está a decorrer e aposta em grande com três bailes (sábado, domingo e segunda-feira), dois desfiles (amanhã e domingo) e três concertos (amanhã, domingo e segunda-feira), além de uma pista de gelo, de um parque de neve na Praça do Município e de roteiro gastronómico no fim-de-semana. O evento é organizado pela Câmara e Clube Nacional de Montanhismo.

Vila Franca das Naves

O mais irreverente e popular corso carnavalesco da região sai à rua no domingo à tarde (14h30). Matrafonas, gigantones, carros alegóricos, disfarces para todos os gostos e música dão corpo a um desfile marcado pelo sátira social e a crítica política. Tudo termina num grande baile. A atividade é organizada pela União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital com o apoio da Câmara de Trancoso.

Famalicão da Serra

O “Enterro do Entrudo” é outro cortejo de cariz popular que se realiza anualmente naquela freguesia do concelho da Guarda. O “Entrudo” sai em procissão animada na noite de terça-feira (pelas 20 horas) para ser queimado na praça de Famalicão após sentença carregada de ironia sobre os “bons costumes” do condenado e sátira social e política. O evento junta cultura popular, muita música e animação, bem como o tradicional “pipo” do vinho. O evento é organizado pelo Centro Cultural local, com apoio da Câmara da Guarda, da Junta e dos bombeiros locais.

Ciudad Rodrigo

A festa também está garantida do outro lado da fronteira com o tradicional e secular “Carnaval del Toro”, em Ciudad Rodrigo. Trata-se de uma referência na zona transfronteiriça e atrai anualmente milhares de aficionados e foliões, entre os quais muitos portugueses, para assistirem a largadas de touros, capeias, bailes de máscaras e um cortejo carnavalesco.