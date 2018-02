Secção: Atualidade

Passos Coelho na Guarda para a IV Academia do Poder Local

Tempo de leitura: 1 m

Começou hoje, na Guarda, a Academia do Poder Local, que vai já na quarta edição. O encontro, que se realiza no Hotel Lusitânia, termina no domingo, com a realização do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais Democratas (ASD). A sessão de abertura contou com a presença do ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.

Para o presidente dos ASD, Álvaro Amaro, promotor da actividade, esta é já «uma aposta ganha» e que embora tenha «um cunho político», quer torná-la «cada vez menos partidária». Por agora a academia é encarada como «uma verdadeira escola do poder local», mas pode ser «o embrião de uma futura Universidade de Inverno».