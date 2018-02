Secção: Opinião

Há sushi na Guarda! (E hambúrgueres dos bons!!!)

Tempo de leitura: 3 m

Finalmente, já não tenho de me desdobrar para responder à tenebrosa pergunta que me iam fazendo de há uns anos para cá: «– O quê, não há sushi na Guarda?!»

É que agora já há! Já há sushi e muitas outras coisas que me fizeram salivar quando decidi experimentar o RIBAS food concept!

Assim que entrei no espaço, senti-me a ser teletransportada para um restaurante de uma qualquer capital europeia: a decoração é linda, as cores escolhidas bem-dispostas, a música extremamente agradável e os funcionários uma simpatia.

Quando o menu me chegou às mãos tive de pôr de lado o encantamento com a banda desenhada da Mafalda, que muito originalmente forra uma das paredes, e focar-me nos curiosos nomes dos pratos! Não foi fácil decidir! Literalmente queria provar quase tudo e valeu-me estar acompanhada e saber de antemão que teria possibilidade de o fazer!

Começámos então pelas pipocas temperadas que, nas palavras do chef, são uma «distração de boca para os melhores clientes do mundo» e, como tal, não podemos deixar de experimentar, pois claro. Seguiram-se uns crocantes lollypops de frango pincelados por um chutney de manga que estavam divinais.

Depois de vários anos a morar no Oriente, a minha curiosidade para provar a cápsula de sushi era grande e admito que foi uma excelente surpresa, tanto mais que alguns dos molhos são uma autêntica inovação. Ainda houve espaço para provar o ovo 65º (cozido em “sous vide” para garantir um resultado clara/gema no ponto) e as batatas fritas perfeitas que não resistimos a repetir!

O delicioso risoto de cogumelos do bosque e manteiga de citrinos fumada chegou a par do hambúrguer massala e, embora não soubéssemos por onde começar, rapidamente desapareceu tudo.

Quando estávamos mesmo a chegar ao final da refeição, fomos prazerosamente surpreendidos pelo chef José Quelhas Gaspar que, além de nos revelar que apenas utiliza produtos frescos de elevada qualidade e trabalhados de raiz, nos aconselhou o tiramisu Ribas e o chocolate & chocolate como sobremesas. Eu sou uma fervorosa adepta de gulodices e esperei ansiosamente durante toda a refeição por aqueles segundos finais de doce prazer que valeram muito a pena!

Mas se pensa que a singularidade de sabores não chega às bebidas, desengane-se. A limonada de coco e os sumos de maçã e pera naturais encaixam perfeitamente no repasto. Eu diria até que o Ribas food concept oferece mais do que uma refeição e proporciona antes toda uma experiência de sabores em que o empratamento é por si só delicioso, cheio de arte e criatividade, daquele que só dá vontade de fotografar e postar no Instagram!

Voltarei brevemente para provar a sobremesa circus maximus, que já está prometida na ementa e não quero por nada perder! Estava a precisar disto. E a Guarda também.

Por: Joana Dente