Serranos perderam 3-0 na “cidade-berço” mas continuam a ser a defesa menos batida da IIª Liga

Vit. Guimarães B trava Sp. Covilhã

Paulo Henrique tenta travar uma jogada ofensiva de um adversário

O Sp. Covilhã perdeu 3-0 com a equipa B do Vitória de Guimarães na segunda-feira, em jogo da 22ª jornada da IIª Liga, e desceu para o oitavo lugar da geral.

Os visitantes entraram bem e tiveram ascendente durante o primeiro quarto de hora, com muitas jogadas ofensivas mas que não surtiram qualquer oportunidade de golo. A primeira ocasião de golo pertenceu aos locais, aos 19’, quando Joel impediu o cabeceamento decisivo de Oscar Estupiñán. O colombiano acabou por inaugurar o marcador aos 28’, com um cabeceamento certeiro a finalizar um cruzamento de Artur Abreu. Depois de quebrar um período de 409 minutos do Covilhã sem sofrer golos – é a melhor defesa da IIª Liga, com 19 tentos concedidos –, o Vitória B passou a dominar e quase voltou a marcar aos 39’ por Artur Abreu, que, isolado, rematou contra o guarda-redes serrano, e por Estupiñán, que ficou a milímetros de cabecear vitoriosamente aos 42’.

No segundo tempo a formação de José Augusto esboçou uma reação e quase empatou aos 50’, quando Reinildo ficou na cara de Miguel Oliveira e acabou por rematar com pouca força permitindo a defesa do guardião com o pé. Contudo, os serranos cediam muito espaço nos corredores e a equipa de Vítor Campelos aproveitou para dilatar a contagem num lance em que Sacko cruzou da direita e Igor Rodrigues socou mal, com Haashim Domingo a dominar a bola e empurrá-la para a baliza deserta aos 55’. A partir daí, os vimaranenses assumiram o controlo total do jogo e estabeleceram o resultado final aos 71’, numa tabela entre Estupiñán e Rui Gomes, concluída por um remate do extremo que ainda tabelou no poste antes de entrar.

No domingo, os comandados de José Augusto recebem a Oliveirense, que tenta fugir aos lugares de despromoção.