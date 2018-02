Secção: 50 Maiores Empresas

Navigator é a maior empresa do distrito de Castelo Branco

A Navigator destronou a Celtejo e lidera destacadamente o ranking das 50 maiores empresas do distrito de Castelo Branco.

A celulose está na frente com uma faturação impressionante que ultrapassa os 1,4 mil milhões de euros, um número estratosférico no universo empresarial da região. Tanto mais que desse volume mais de 1,2 mil milhões resultam da exportação da empresa de Vila Velha de Ródão. A segunda posição continua a pertencer à Danone, cuja faturação cresceu 756.515 euros relativamente a 2015 para mais de 131 milhões de euros. Por sua vez, a celulose do grupo Altri fecha o pódio com uma quebra da faturação de 20 por cento, para cerca de 112 milhões de euros. Fruto dessas movimentações, também a Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco desceu uma posição comparativamente a 2015, mas viu a sua faturação crescer de 65,1 milhões de euros para 66,9 milhões em 2016.

Situação idêntica aconteceu com o Centro Hospitalar da Cova da Beira (6º), que reúne os hospitais da Covilhã e Fundão, mas faturou mais que no ano anterior, passando de 41,4 milhões em 2015 para 57,2 em 2016. Assinalável foi também o aumento da faturação da Portugal Telecom Data Center (Covilhã), que cresceu 95 por cento, de 9,4 milhões de euros para 18,3 milhões, o que lhe vale uma subida da 34ª posição para a 18ª. O ranking não sofreu muitas alterações face a 2015, com empresas como a Frulact, José Afonso & Filhos, Francisco Laia Nunes, A Penteadora, Enforcesco, Scutvias, Schreiber Foods Portugal e Paulo de Oliveira a permanecerem nos vinte primeiros lugares.

Na lista de Castelo Branco merece destaque a entrada direta para o 37º lugar da produtora de audiovisuais Good Mood, radicada em Idanha-a-Nova, com uma faturação que ultrapassa os 8,9 milhões de euros.

Realce também para a saída da histórica Beralt Tim and Wolfram, que explora as minas da Panasqueira, do ranking, onde prontificam empresas de confeções e de distribuição de produtos alimentares. A Navigator é a maior exportadora do distrito, muito à frente da Celtejo, e também a empresa que obteve o melhor resultado líquido positivo, de 40,5 milhões de euros. Já as unidades hospitalares EPE de Castelo Branco e da Cova da Beira eram os maiores empregadores do distrito com um total de 2.488 funcionários.