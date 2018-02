Secção: Região

Certame inclui exposições e demonstrações de animais, um colóquio, montarias ao javali e largada de perdizes, tasquinhas e animação musical

Feira de caça e pesca até domingo em Vilar Formoso

Presidente da Câmara de Almeida afirma que a feira «já é uma referência regional»

Começa amanhã a décima edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, que decorre no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso. Serão três dias especialmente dedicados a um setor em crescimento, com exposições e demonstrações de animais de caça, de aves e mamíferos, de plantas autóctones, montarias ao javali e largada de perdizes, entre outras.

O certame tem início, pelas 15 horas, com um colóquio sobre a “Floresta versus Caça e as consequências dos incêndios”, sendo que a feira será inaugurada às 18 horas com a participação especial do Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida. Da Expo Floresta à Expo Ibérica, passando pela Expo Quinta, Expo Gastronomia e Expo Agropecuária e Canina, a grande novidade desta edição será a exposição e demonstração de roedores, como o coelho anão ou a suricata, e o show de araras e catatuas. Uma vez mais, as oito tasquinhas participantes terão uma presença especial sob o lema “Enchidos, Caça e Pesca no prato – Quem não arrisca não Petisca”. Ali os visitantes poderão degustar os mais variados pratos e petiscos de caça e pesca, bem como o enchido característico da região. Os mais pequenos também não foram esquecidos e para eles a organização preparou atividades como oficinas de educação ambiental e passeios de pónei.

Há semelhança de edições anteriores, o município de Almeida volta a apostar na animação musical com a atuação dos “Minhotos Marotos” (amanhã) e dos GNR (sábado), além de grupos locais. A feira termina no domingo e contará, pelas 15 horas, com uma arruada beirã com “Os Seca Adegas” e a atuação de charangas castelhanas. Realizar-se-á ainda um atelier de educação ambiental “Segue a pegada e não deixes rasto” (16h10), para os mais novos, no âmbito da Expo Ibérica, stand da fundação “Natureleza y Hombre”. Segundo o presidente do município, a feira «tem vindo a ganhar expressão e por isso criámos grandes expectativas relativamente à sua realização. Já é, claramente, uma referência regional». António Machado adianta que este ano o certame conta com cerca de 50 expositores e há mais um pavilhão em relação ao anterior. «Chegamos quase a quatro mil metros quadrados de área coberta no total», destaca o edil, que ambiciona alcançar os «dez ou 15 mil visitantes» das últimas edições.