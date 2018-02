Secção: Região

Certame decorre no fim-de-semana de Carnaval com 43 expositores e muita animação

Expo Estrela mostra potencialidades de Manteigas

«É a atividade mais importante do ano para a promoção de Manteigas», disse o presidente Esmeraldo Carvalhinho

O artesanato, o comércio, a indústria, os serviços, a gastronomia e o associativismo estão em destaque na Expo Estrela, que vai decorrer de 10 a 13 de fevereiro na praça municipal, em Manteigas.

A 25ª edição da feira vai contar com a participação de 43 expositores oriundos do concelho e um cartaz de animação que inclui as atuações de Mafalda Arnauth com a Banda Boa União – Música Velha (dia 10), David Antunes & The Midnight Band com a orquestra de sopros da Música Nova (dia 11) e Amor Electro (dia 12), além de vários grupos locais de música e animação. Está ainda previsto um passeio de BTT no dia 11. Organizada pela autarquia, a feira pretende contribuir para dinamizar a economia local e captar visitantes para o concelho numa altura de grande afluência de turistas à região. «É a atividade mais importante do ano para a promoção de Manteigas na época em que mais visitantes temos», disse Esmeraldo Carvalhinho, presidente do município na apresentação do certame, realizada na passada sexta-feira.

O edil adiantou ainda que este ano a Expo Estrela vai ter outro modelo de implantação na praça municipal para «maior comodidade» de visitantes e expositores, mas que a falta de espaço já é uma condicionante. Nesse sentido, a Câmara está a estudar a possibilidade de organizar o evento num local «adequado» para o efeito, mas esse pavilhão multiusos só se concretizará se houver fundos comunitários. A feira termina no dia 13 com uma prova de queijo Serra da Estrela e de licores, realizando-se à tarde o tradicional desfile de Carnaval. Na conferência de imprensa, Esmeraldo Carvalhinho voltou a defender a construção de túneis na Serra da Estrela, uma obra que disse ser «a solução necessária e acessível» na ligação Covilhã-Manteigas-Seia-Gouveia.

O autarca acrescentou que o projeto tem que «ser defendido» pelas Comunidades Intermunicipais de Viseu e Castelo Branco, com os municípios da Serra da Estrela. «É um trabalho que havemos de iniciar. Poderá ser inglório, mas temos de demonstrar esta nossa vontade», declarou, afirmando que os túneis devem ser incluídos no Plano Nacional Rodoviário, pois as decisões desta natureza são «do poder central». E admitiu que, tal como no túnel do Marão, possa haver cobrança de portagens «até que a obra seja paga».