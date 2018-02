Secção: Política

Guardense quer um partido «mais forte» no distrito e celoricense promete acabar com «as quezílias» e «as quintinhas» no seio do PS

Pedro Fonseca e José Luís Cabral fecham candidaturas à Federação do PS da Guarda

«Sempre partilhei a base ideológica do PS», afirmou Pedro Fonseca

Os dados estão lançados na corrida à presidência da Federação do PS da Guarda, cujas eleições estão marcadas para 9 de março. Depois do fornense Alexandre Lote, foi a vez do guardense Pedro Fonseca e do celoricense José Luís Cabral formalizarem as suas candidaturas à sucessão de António Saraiva, que não se recandidata.

Pedro Fonseca assumiu como objetivos fazer regressar os militantes que se afastaram do partido e a revitalização das concelhias. «Não há militantes de primeira e militantes de segunda», declarou numa sala cheia, onde se destacaram vários dirigentes e históricos do PS. Notado foi também o regresso de Virgílio Bento à sede socialista – Pedro Fonseca foi uma das suas peças-chaves na estrutura da candidatura independente à Câmara da Guarda em 2013. O candidato, cujo mandatário é o presidente da Câmara de Seia Carlos Filipe Camelo, anunciou que quer mobilizar os socialistas «em torno de um projeto político centrado nas pessoas e no desenvolvimento do distrito da Guarda» e promete fazer do partido um «polo aglutinador da sociedade civil». O antigo dirigente do PAN – pelo qual se candidatou às legislativas de 2015 – comprometeu-se ainda a dar ao PS da Guarda «uma voz forte e audível» junto das estruturas nacionais e do Governo.

Pedro Fonseca, militante socialista muito recente e eleito vereador na Câmara da Guarda nas últimas autárquicas, declarou depois que «sempre partilhou» a base ideológica do PS e que sempre foi «um indivíduo de esquerda», sublinhando que «a justiça social é um ideal» do qual dificilmente abdicará. Quanto ao mandato de António Saraiva não se comprometeu ao afirmar que teve «pontos bons e menos bons» para acrescentar logo de seguida que conta com o presidente cessante da Federação para «resolver os problemas do partido no futuro».

José Luís Cabral quer acabar com «as quintinhas» no PS

«É um imperativo ganhar a Câmara da Guarda em 2021», disse José Luís Cabral (ao centro)

José Luís Cabral quer reorganizar as estruturas do PS no distrito, trabalhar com os autarcas, a JS e o Departamento das Mulheres Socialistas, mas também com a sociedade civil.

Com o lema “A Guarda com Voz”, o terceiro candidato oficial à presidência da Federação do PS da Guarda apresentou na segunda-feira algumas das suas propostas, onde se destaca a criação de um Conselho Consultivo dos presidentes de Câmara e de uma academia dos autarcas. O antigo líder da concelhia de Celorico da Beira quer também «abrir as portas à sociedade civil» promovendo reuniões semestrais com os cidadãos para que «digam de sua justiça e sejam ouvidos». José Luis Cabral propõe ainda uma concertação entre as Federações do interior para que «a nossa voz seja mais forte em Lisboa» e que o interior «deixe de ser esquecido». Afirmando que tem «experiência política» e que conhece o distrito, o candidato lembrou que só avança porque António Saraiva não se recandidata e prometeu acabar com «as quezílias» e «as quintinhas» no seio do partido, considerando que «o papel da Federação é dizer que o bom trabalho é feito em conjunto».

José Luís Cabral assumiu «como imperativo» ganhar a Câmara da Guarda em 2021 e manter as autarquias lideradas atualmente pelo PS, mas sublinhou que só com a sua candidatura é que o partido e a Guarda poderão «alcançar muitas vitórias». Os seus mandatários são o fozcoense Sotero Ferreira (candidatura), o figueirense Luis Condesso (juventude) e Albino Bárbara (sociedade civil), que, não sendo militante do PS, afirmou mesmo que José Luís Cabral é «o homem indicado» para a Federação. A apresentação do candidato de Celorico da Beira – de onde veio uma dezena de apoiantes, nomeadamente José Albano Marques, que presidiu à Federação entre 2008 e 2016, e é agora presidente da secção local e vereador na autarquia – não teve a habitual fase de perguntas dos jornalistas porque a candidatura resolveu dar a palavra aos militantes presentes na sala. Quem aproveitou foi o histórico Carlos Ribeiro, que discorreu demoradamente sobre o partido e as virtudes de José Luís Cabral, mas quando terminou já os jornalistas tinham abandonado a sessão.

Marisa Santos candidata-se nas Mulheres Socialistas

Marisa Santos é candidata à presidência do Departamento das Mulheres Socialistas da Guarda e não deverá ter adversárias. A militante guardense avança após a líder atual, Olga Marques, ter anunciado que não se recandidatava após doze anos no cargo. A candidatura será formalizada esta tarde na sede da Federação. As eleições realizam-se a 9 de março, tal como na Federação.