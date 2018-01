Secção: Atualidade

Continente Bom Dia abre dia 8 de fevereiro

Tempo de leitura: 1 m

O Continente Bom Dia, junto aos atuais pavilhões da empresa Domingos Alves da Silva (armazéns de materiais de construção e serração), vai abrir oficialmente dia 8 de fevereiro. Esta será a terceira loja no distrito da Guarda e terá uma área de 1.300 metros quadrados, «constituída por ambientes que lembram os mercados tradicionais, como a padaria, o talho, a peixaria e área de fruta e legumes», lê-se em nota. Na apresentação do projeto, em setembro, foi anunciado que o investimento da Sonae neste novo supermercado, que incluirá uma parafarmácia e uma cafetaria, deveria ultrapassar os cinco milhões de euros. A operar desde 1996, o Continente Bom Dia é um supermercado de conveniência e proximidade, estando vocacionada para as compras mais frequentes do dia-a-dia.