Secção: Atualidade

José Luís Cabral quer «abrir porta» do PS à sociedade civil

Tempo de leitura: 1 m

José Luís Cabral quer reorganizar as estruturas do PS no distrito, trabalhar com os autarcas, a JS e o Departamento das Mulheres Socialistas, mas também com a sociedade civil.

Com o lema “A Guarda com Voz”, o terceiro candidato oficial à presidência da Federação do PS da Guarda apresentou hoje algumas das suas propostas, onde se destaca a criação de um Conselho Consultivo dos presidentes de Câmara e de uma academia dos autarcas. O antigo líder da concelhia de Celorico da Beira quer também «abrir as portas à sociedade civil» promovendo reuniões semestrais com os cidadãos para que «digam de seu justiça e sejam ouvidos».

José Luis Cabral propõe ainda uma concertação entre as Federações do interior para que «a nossa voz seja mais forte em Lisboa».

Os seus mandatários são o fozcoense Sotero Ferreira (candidatura), o figueirense Luis Condesso (juventude) e o independente Albino Bárbara (sociedade civil). Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.