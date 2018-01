Secção: Atualidade

Mafalda Arnauth, David Antunes e Amor Electro na Expo Estrela, em Manteigas

Tempo de leitura: 1 m

Mafalda Arnauth (dia 10), David Antunes & The Midnight Band (dia 11) e Amor Electro (dia 12) são os cabeças-de-cartaz da Expo Estrela, que vai decorrer em Manteigas de 10 a 13 de fevereiro.

O programa da 25ª edição do certame, que contará com 43 expositores de artesanato, comércio, indústria, serviços, gastronomia e associativismo, foi hoje apresentado e vai ainda envolver vários grupos locais de música e a animação. Organizada pela autarquia, a feira pretende contribuir para dinamizar a economia local e captar visitantes para o concelho numa altura de grande afluência de turistas à região.

«É a atividade mais importante do ano para a promoção de Manteigas», disse Esmeraldo Carvalhinho, presidente do município, adiantando que este ano a Expo Estrela vai ter outro modelo de implantação no espaço da praça municipal.