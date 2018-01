Secção: Opinião

Fio de Prumo

Fazer o que falta, acrescentar valor

Acrescentar valor a um produto, a um serviço ou a uma ideia, é a chave para o sucesso. É o que, no final, faz a diferença. Um queijo feito na Serra da Estrela tem, à partida, todo o potencial: mas é necessário, para além de saber fazê-lo, garantir que todo o seu processo de produção é autêntico e qualificado – e que a sua distribuição e comercialização é competente. São essas mais valias que lhe acrescentam valor, permitindo que o retorno dessa atividade seja compensatório.

A questão é que introduzir valor requer, para além da vontade, a arte de superação. E essa apenas está ao alcance de alguns, daqueles que sabem vencer. Com a transformação social que se acentuou no último quartel do século passado, a lógica de mercado ditou alterações profundas na produção, na comercialização e, portanto, na respetiva rentabilidade. Uns souberam acompanhar as novas exigências, outros não conseguiram agarrar as oportunidades.

Perante a quebra de rentabilidade de muitas produções tradicionais, são vários os exemplos de quem abandonou a produção em massa com preços abaixo do desejado. Muitos desses apostaram em produtos novos, dirigidos a mercados muito específicos, e adequaram soluções de vanguarda que valorizaram os seus produtos endógenos e os tornaram muito rentáveis.

A nossa região, a Guarda, tem bons exemplos de quem conseguiu dar esse golpe de asa. Mas, infelizmente, tem muitos outros que não souberam fazê-lo.

O resultado disso é que hoje, por exemplo, quando se fala de cerejas, a referência não é o Mondego, é o Fundão. Quanto se trata de maçãs, a referência não é Valhelhas, ou Vila Franca das Naves: são Mangualde e Moimenta da Beira. O fumeiro também não é da Guarda, é de Vinhais. As castanhas são de todo o lado, menos da Guarda. O turismo na Serra da Estrela passa ao lado. Parece que a única exceção é a raça autóctone de vaca jarmelista, cujo sucesso ultrapassa os muros desta zona.

Esta situação é muito gravosa porque, seja qual for a atividade, torna mais difícil fazê-la nesta região. Podemos dizer que a responsabilidade é individual, de cada agricultor, empresário ou gestor, o que tem uma boa parcela de verdade. Mas o principal dessa verdade é que as entidades públicas, nomeadamente as autarquias, e as associações locais têm feito menos para valorizar os produtos desta região do que é preciso.

Ora, é preciso fazer o que falta. É preciso fazer o que ainda não foi feito. É preciso acrescentar valor em todos os setores, da agricultura à pecuária, da indústria aos serviços e ao turismo. É preciso torná-los mais visíveis, mais apetecíveis e, por via disso, mais rentáveis.

Por: Acácio Pereira

* Dirigente sindical