Comandados de José Augusto somaram quarta vitória consecutiva na receção ao Santa Clara e subiram ao sexto lugar da IIª Liga

Sp. Covilhã a dois pontos dos lugares de subida

Serranos estão na mó de cima após início de época muito fraco

O Sp. Covilhã recebeu e venceu o Santa Clara por 1-0, no domingo, em jogo da 21ª jornada da IIª Liga e ascendeu ao sexto lugar da classificação, com 33 pontos. Depois de um início de época desastroso, os serranos estão agora a dois pontos dos lugares de subida à Iª Liga.

As duas equipas entraram em jogo cautelosas e sem querer dar espaço ao adversário, com a primeira metade a pautar-se pelo equilíbrio e pela escassez de oportunidades, apesar da maior iniciativa dos visitantes. Seidi e Fatai, com remates tortos, deram os primeiros avisos dos locais, enquanto na formação insular Igor Rocha obrigou Igor Rodrigues a aplicar-se. Aos 36’, os covilhanenses marcaram de bola parada. Num lance estudado, Makouta, na esquerda, cruzou largo, João Dias, junto à linha de fundo, cabeceou para a pequena área, onde Seidi surgiu entre os centrais e atirou para o fundo das redes. Antes do intervalo, Minhoca, num remate à meia-volta, não conseguiu surpreender o guardião serrano.

No segundo tempo os locais surgiram agressivos e, aos 46’, Índio rematou forte ao lado. Dois minutos depois Reinildo, em dia de aniversário, tirou um adversário da frente e atirou em arco mas a bola rasou a barra. Aos 51’ os açorianos viram a sua tarefa dificultada com a expulsão de Daniel Coelho, após entrada dura sobre Reinildo que lhe valeu cartão vermelho direto. Em superioridade numérica e no marcador, o Covilhã manteve a organização defensiva e foi explorando os espaços concedidos pelo Santa Clara, que reforçou o ataque. Neste período final valeu aos insulares o guardião, que primeiro negou o golo a Fatai e pouco depois a Índio. Na outra baliza Fernando teve uma oportunidade nos pés, só que Reinildo cortou a bola no limite. Na próxima jornada o Sp. Covilhã joga em Guimarães com a equipa B dos vimaranenses, que ocupa o 15º lugar e está um ponto acima dos lugares de despromoção.