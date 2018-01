Secção: Região

Pinhel

Música e instrumentos são tema da próxima Feira das Tradições

«Este ano queremos superar os mais de 50 mil visitantes da última edição», afirmou o presidente da Câmara Rui Ventura

A 23ª Feira das Tradições ainda está longe, mas a festa já começou na segunda-feira com a apresentação do certame, em Cidadelhe, que contou com as atuações da Academia de Música de Pinhel, da jovem acordeonista Flávia Castro (estudante da EPABI), do grupo Trovas da Beira, das Concertinas das Freixedas e do Teatro do Imaginário. O evento volta a decorrer no Centro Logístico de Pinhel, de 9 a 11 de fevereiro, e terá como tema a música e os instrumentos.

A menos de um mês de uma das maiores feiras de inverno da Beira Interior, o município revelou que a feira contará com 200 expositores (dos quais sete são espanhóis) espalhados por 10 mil metros quadrados que vão mostrar o que de melhor se faz no concelho. O objetivo deste certame é «dar palco aos pinhelenses, às suas artes e tradições», segundo o presidente Rui Ventura. Como já é habitual, no primeiro dia quem abre o evento são as 1.200 crianças do Agrupamento de Escolas de Pinhel com um desfile carnavalesco (14 horas), que percorrerão as ruas da “cidade-falcão” com final em frente à Câmara Municipal. Após a abertura oficial do evento (17 horas), seguem-se as atuações musicais, que começam às 21 horas, com o espetáculo “Músicas da nossa vida - Disney”, pela Academia de Música e Banda Filarmónica locais e Banda Diplix. A festa prossegue no Palco Super Bock com os Prós e Contras, pelas 22h30. Para mais tarde, está reservada a atuação de Resistência, mas a noite só termina com “OS RED” e Insert Coin.

No sábado, as portas do certame abrem às 10 horas e, cerca das 14h30, decorre um colóquio sobre o tema desta edição, seguido da entrega dos prémios do concurso de fotografia “Objetiva Pinhel 2017”. O segundo dia será ainda marcado pela atuação de HMB (23h30), Banda Neim e Putzgrilla. No domingo, a feira contará com a assinatura de protocolos com os grupos e associações culturais do concelho (15 horas), seguindo-se uma “festa” dedicada à música tradicional (15h30) que contará com concertinas, bombos e rancho folclórico. Por volta das 21h30, o programa prossegue com um baile de Carnaval, animado pela banda Repúblika, e um concurso de máscaras. A 23ª Feira das Tradições terminará com o concerto de Matias Damásio (23h30) e a atuação do DJ Ibérica.

«Este ano queremos superar os mais de 50 mil visitantes da última edição com um evento de grande qualidade onde divulgamos o concelho, as suas tradições e o seus atrativos», reforçou o edil pinhelense na apresentação do certame. Com um orçamento que ronda os 400 mil euros, a Feira das Tradições «é hoje um marco importante» e, só no ano passado, registou-se o levantamento de 300 mil euros nos multibancos de Pinhel nos três dias do evento. «São números que queremos superar este ano», ambiciona Rui Ventura, manifestanto também a intenção de criar um pavilhão para acolher este certame: «O espaço já começa a ser pequeno. Queremos construir um sítio definitivo para a Feira das Tradições que deverá estar disponível para a 25ª edição», adiantou.