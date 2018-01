Secção: Região

Ministro da Agricultura vai inaugurar novo armazém de engarrafamento e conhecer os novos investimentos da Cooperativa

Adega de Pinhel comemora 65 anos no sábado

Para celebrar a data será lançado um lote limitado do vinho “Pinhel, Celebração 65º aniversário”, que foi medalha de ouro no último concurso da Beira Interior

Com anos melhores do que outros, a Adega Cooperativa de Pinhel celebra no sábado o seu 65º aniversário. A cerimónia, agendada para as 10h30, contará com a presença do Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e ficará marcada pela inauguração do novo armazém de engarrafamento.

Com 1.700 metros quadrados, as novas instalações serão usadas para «engarrafar todos os vinhos e também servirá de central de carga e descarga, de escritório, e por isso é ali que vamos centralizar toda a atividade da Adega em termos de produto acabado», adianta Agostinho Monteiro, presidente da direção. Trata-se de um projeto financiado pelo IFAP, com um custo aproximado de 830 mil euros, que contemplou também a aquisição de mais três equipamentos: o “decanter”, com um custo de 300 mil euros, e dois equipamentos de frio «para controlo de fermentação das uvas». Para celebrar a data será também lançado um novo vinho, o “Pinhel”, lote “celebração 65º aniversário”, que foi medalha de ouro no último concurso da Beira Interior. Trata-se de um lote limitado, vão ser feitas 38 mil garrafas «e quando acabarem não haverá mais», refere Agostinho Monteiro, acrescentando que este vinho é «uma homenagem aos 65 anos da cooperativa, mas também a quem trabalhou na vinha ao longo destes anos».

Instalada num concelho do interior, a Cooperativa de Pinhel «superou a dificuldade da comercialização» e «assumiu um papel fundamental, até na paisagem do concelho, porque a vinha foi-se implementando progressivamente e ocupando o seu lugar», considera o presidente da direção. «Comemorar esta data histórica é celebrar um processo que começou em 1951 com uma coisa pequena e que progressivamente foi aumentando», recorda o dirigente, para quem «nos últimos dez anos a Adega tem melhorado em termos de equipamentos e, por consequência, tem conseguido muitos bons vinhos». Quanto ao futuro, Agostinho Monteiro admite que «no mundo dos vinhos as coisas mudam com muita velocidade» e sublinha que «queremos ser competitivos, que as pessoas gostem do que produzimos e, para isso, temos que acompanhar essa evolução».

E foi de olhos postos no futuro que a Adega de Pinhel apresentou ao IFAP o segundo projeto de modernização (no valor de 900 mil euros), «que já foi aprovado», segundo o dirigente. «Este projeto vai permitir-nos modernizar as nossas linhas de engarrafamento, vamos ter uma completamente automática de bag-in-box com duas ou três pessoas a trabalhar», refere o presidente da Cooperativa. Comprar uma rotuladora nova para outra linha, «para conseguirmos fazer vinhos frisantes no futuro», realizar algumas obras internas, recuperar cubas de fermentação, num orçamento de 50 mil euros, e investir algum dinheiro no tratamento de águas residuais são alguns dos projetos previstos no âmbito deste investimento.