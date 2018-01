Secção: Política

Agostinho Gonçalves foi eleito na sexta-feira com mais 148 votos que Nuno Laginhas e promete não se distrair com «o acessório»

Novo líder do PS Guarda promete oposição «atenta» a Álvaro Amaro

«Quero unir o partido em torno de ideias e projetos», disse Agostinho Gonçalves

Sem surpresa, Agostinho Gonçalves é o novo presidente da concelhia do PS da Guarda. Na sexta-feira, o ex-diretor de campanha de Eduardo Brito e atual deputado municipal derrotou Nuno Laginhas com 201 votos contra 53 do adversário. Registaram-se ainda dois votos brancos e três nulos, tendo votado 259 militantes dos 340 em condições de votar.

«Terminou a etapa das intenções, importa agir a partir de agora», disse Agostinho Gonçalves, que quer unir o partido «em torno de ideias e de projetos» e promete trabalhar «em prol do PS, da cidade e do concelho». O sucessor de João Pedro Borges, que liderou a secção guardense nos últimos quatro anos e não se recandidatou, anunciou também que fará «uma oposição responsável, construtiva e vigilante» ao atual executivo municipal liderado pelo social-democrata Álvaro Amaro. «Não iremos distrair-nos com o acessório», acrescentou líder eleito da concelhia guardense, que é advogado e tem 33 anos. Por sua vez, Nuno Laginhas declarou que «não contava com uma derrota», mas mostrou-se «disponível para trabalhar em prol do partido» e disse esperar que Agostinho Gonçalves cumpra o programa que apresentou.

Nas restantes concelhias do distrito da Guarda não houve surpresas com a eleição dos candidatos únicos Renato Pires em Aguiar da Beira, José Albano Marques em Celorico da Beira, Manuel Fonseca em Fornos de Algodres, Paulo Langrouva em Figueira de Castelo Rodrigo, António Miguel em Manteigas, Carlos Filipe Camelo em Seia e Carlos Martins em Trancoso. Já em Vila Nova de Foz Côa foi Jorge Liça que venceu, derrotando Vítor Magalhães. Nas secções da Mêda, Pinhel, Sabugal, Gouveia e Almeida não houve eleições por não haver militantes em condições de votar – com quotas pagas – em número suficiente. Os escrutínios vão decorrer em data a agendar após a situação impeditiva ficar resolvida.

Vítor Pereira ganha na Covilhã

Com 257 votos, Vítor Pereira foi eleito novo presidente da Comissão Política Concelhia da Covilhã. O presidente da autarquia derrotou Carlos Martins, que obteve apenas 73 votos.

«Os militantes foram absolutamente inequívocos e disseram que entendem que a Câmara municipal tem de ter uma retaguarda e a ajuda de todos os militantes do PS. Virou-se uma página na política e na maneira de fazer política na secção e na comissão política da Covilhã», declarou Vítor Pereira aos jornalistas, acrescentando que o partido tem que «se abrir mais à sociedade». Já Carlos Martins, que nunca tinha perdido uma eleição interna no partido, disse esperar que estas eleições possam servir como «despertador para vários militantes» e avisa que não vai desistir de «lutar pelo meu concelho e pelo meu partido».