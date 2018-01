Secção: Sociedade

Condutor que atropelou mortalmente duas mulheres na Guarda incorre numa contraordenação muito grave e vai aguardar pelo andamento do processo judicial

Despiste mortal na avenida

Atropelamento aconteceu na tarde de domingo na Avenida Cidade de Bejar

O caso do atropelamento mortal de duas mulheres na Guarda, no domingo, foi remetido para o Ministério Público. O condutor de 30 anos, motorista de pesados e residente na cidade, prestou declarações na esquadra da PSP ainda nesse dia e foi presente a tribunal na segunda-feira, tendo saído em liberdade a aguardar o andamento do processo.

Fonte da PSP confirmou a O INTERIOR que o homem tinha uma taxa de álcool no sangue de 0,94 gramas por litro, superior ao limite permitido por lei de 0,5 g/l, mas inferior a 1,2 g/l, o que determinaria a sua detenção imediata. «Só a partir deste valor é que a condução sob efeito de álcool é considerada crime. Além disso não foi apanhado em flagrante delito», referiu a mesma fonte, que adianta que o veículo circulava «em excesso de velocidade». O condutor incorre numa contraordenação muito grave cujo auto será adicionado ao processo judicial em curso. A investigação vai agora determinar o que se passou na tarde de domingo, mas testemunhas declararam a O INTERIOR que o condutor – que aguardou no local pela chegada da PSP – terá afirmado que entrou em despiste após passar sobre uma tampa de esgoto mal colocada.

O acidente ocorreu pelas 16h45 na avenida Cidade de Bejar, na zona dos Castelos Velhos, e resultou no atropelamento mortal de Dulce Domingos, de 71 anos, e Cacilda Antunes, de 78 anos, que seguiam pelo passeio de regresso a casa após assistirem à inauguração da nova capela mortuária da Póvoa do Mileu. As vítimas ainda foram transportadas para o hospital em estado grave mas acabaram por falecer em consequência dos ferimentos. «Uma das senhoras deu entrada já cadáver e a outra faleceu na Urgência apesar das manobras de reanimação», adiantou na altura fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. No ligeiro, um BMW que só parou contra a parede do antigo restaurante “O Telheiro”, seguiam duas pessoas. O passageiro sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o hospital. Já o condutor também ficou ferido sem gravidade mas «não quis ser levado para o hospital», referiu Bruno Pina, adjunto do comando dos Bombeiros da Guarda. Testemunhas no local afirmaram que o acidente poderá ter resultado de um despique entre o automóvel e uma moto quatro. No local estiveram dez elementos dos bombeiros da Guarda, apoiados por três ambulâncias, um veículo do comando, a VMER e a PSP.