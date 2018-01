Secção: Em Foco

Cardiologia e Ortopedia no Hospital Sousa Martins e Oftalmologia do Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, estão entre os piores tempos de espera do país

Tempo de espera para consulta na ULS Guarda pode ultrapassar os dois anos

Cardiologia no Hospital Sousa Martins tem o pior tempo de espera do país

801 dias, cerca de 26 meses, ou seja, mais de dois anos, é o tempo médio de espera por uma consulta de Oftalmologia no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia. Nesta especialidade este é o estabelecimento de saúde com o terceiro maior tempo médio de espera. Pior só Hospital Distrital de Chaves, onde a espera ronda os 1.046 dias, e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha, onde os utentes esperam em média 832 dias.

A lei diz que para uma consulta normal o tempo máximo de espera são 150 dias, mas por todo o país são vários os casos em que este período não é respeitado. Também em situações em que a marcação da consulta é considerada “prioritária” ou “muito prioritária”, o que corresponde a um tempo máximo de espera de 60 e 30 dias, respetivamente, este período não é respeitado. Em Seia, ainda na Oftalmologia, os utentes considerados “muito prioritários” chegam a esperar 35 dias por uma consulta. Esta não é a única especialidade na ULS da Guarda que salta à vista pela negativa a nível nacional. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, respeitantes aos meses de setembro, outubro e novembro, Ortopedia, no Hospital Sousa Martins, chega a ter um tempo médio de espera de 581 dias, sensivelmente um ano e sete meses, para os casos de consulta normal, o terceiro pior tempo de espera do país nesta especialidade. Números só ultrapassados no Hospital Distrital de Lamego (886 dias) e Hospital de São Pedro, em Vila Real (739 dias).

Com menos tempo de espera, mas ainda assim a destacar-se por ser a pior média do país está Cardiologia no hospital da Guarda. Em média os utentes esperam 476 dias por uma consulta com prioridade “normal”, um período que ultrapassa o ano e três meses. No caso de utentes considerados prioritários a espera média é de 106 dias, quando deveria ser de 60 e os casos muito prioritário a espera é de 59 dias, sendo que a lei diz 30 dias no máximo. Estas são as especialidades que merecem destaque pela negativa a nível nacional, mas a nível regional, olhando para a maioria das especialidades, os tempos de espera dos dois hospitais da Unidade Local de Saúde da Guarda também são piores quando comparados com o Hospital Pêro da Covilhã. Esta unidade que integra o Centro Hospitalar Cova da Beira cumpre os tempos médios de espera definidos por lei em 17 especialidades, sendo que há quatro (Dermato-Venerologia, Ofltalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Pneumologia) que o desempenho fica abaixo do desejado. É nas consultas de Otorrinolaringologia que os utentes têm de esperar mais tempo na Covilhã. A espera tem uma média de 449 dias, quase um ano e três meses e a nível nacional é a sexta pior média, numa tabela liderada pelo Hospital de Santo André, em Leiria, cuja espera dura em média 982 dias.

Já no caso do Hospital Sousa Martins o tempo de espera está entre o desejado por lei em 12 especialidades, excedendo-o em oito, e no Hospital Nossa Senhora da Assunção é em 13 que os prazos são cumpridos e ultrapassados em três especialidades. Olhando a nível nacional para os dados disponíveis, o cenário não é animador e revela que grande parte dos hospitais tem grandes dificuldades para cumprir os tempos máximos de resposta previstos para uma primeira consulta. As especialidades cujo tempo de espera é superior ao prazo máximo definido por lei são oftalmologia, com 79 por cento dos hospitais a apresentar um tempo médio de resposta superior ao máximo legal, ortopedia (73 por cento), reumatologia (76por cento), otorrinolaringologia (58 por cento), neurocirurgia (67 por cento), e dermato-venereologia (86 por cento). As maiores demoras, com tempos médios de espera acima dos mil dias, verificam-se em unidades do interior norte, mas também do centro litoral. Urologia no Hospital São Pedro, em Vila Real, chega a ter um tempo de espera de 1.599 dias (mais de quatro anos).