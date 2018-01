Secção: Atualidade

Apresentada a 23ª edição da Feira das Tradições em Pinhel

Está apresentada a 23 edição da Feira das Tradições, que vai decorrer em Pinhel de 9 a 11 de fevereiro e terá como tema a música e os instrumentos.

O certame vai decorrer no Centro Logístico com 200 expositores espalhados por 10 mil metros quadrados que vão mostrar o que de melhor se faz no concelho.

Do cartaz musical constam os Resistência (dia 9), HMB (dia 10) e Matias Damásio (dia 11), com as três noites a terminarem com a atuação de DJ's de renome nacional e um DJ de Pinhel.

Como habitualmente, a abertura da feira será antecedida pelo desfile de Carnaval dos alunos das escolas do concelho. «Este ano queremos superar os mais de 50 mil visitantes da última edição com um evento de grande qualidade onde divulgamos o concelho, as suas tradições e os seus atrativos», disse o presidente Rui Ventura na apresentação da Feira, que decorreu em Cidadelhe.