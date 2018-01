Secção: Atualidade

Despiste seguido de atropelamento causou dois mortos na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Duas mulheres faleceram esta tarde na zona dos Castelos Velhos, na Guarda, após terem sido atropeladas por um carro que se despistou.

As vítimas, com cerca de 70 anos, ainda foram transportadas para o hospital em estado grave mas acabaram por falecer em consequência dos ferimentos. «Uma das senhoras deu entrada já cadáver e a outra faleceu na Urgência apesar das manobras de reanimação», confirmou a O INTERIOR fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

No ligeiro, que ainda embateu na parede do antigo restaurante "O Telheiro", seguiam duas pessoas, uma das quais sofreu ferimentos ligeiros e também foi encaminhada para o hospital.

O segundo ocupante do BMW também ficou ferido sem gravidade mas «não quis ser levado para o hospital», adiantou Bruno Pina, adjunto do comando dos Bombeiros da Guarda. Testemunhas no local afirmaram que o acidente poderá ter resultado de um despique entre o automóvel e uma moto quatro.

O condutor foi detido pela PSP. No local estiveram dez elementos dos bombeiros da Guarda, apoiados por três ambulâncias, um veículo do comando, a VMER e a PSP.