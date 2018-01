Secção: Atualidade

Agostinho Gonçalves eleito na concelhia do PS Guarda

Agostinho Gonçalves é o novo presidente da concelhia do PS da Guarda. O ex-diretor de campanha de Eduardo Brito derrotou Nuno Laginhas com 201 votos contra 53 do adversário.

Nestas eleições registaram-se dois votos brancos e três nulos, tendo votado 259 militantes dos 340 em condições de votar.

«Terminou a etapa das intenções, importa agir a partir de agora», disse Agostinho Gonçalves, que quer unir o partido «em torno de ideias e de projetos».