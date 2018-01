Secção: Atualidade

Cobertor de papa é tema de exposição no La Vie

Tempo de leitura: 1 m

O tradicional cobertor de papa, produzido em Maçaínhas (Guarda), é o tema da exposição hoje inaugurada hoje no centro comercial La Vie, na cidade mais alta.

A mostra abriu ao público com um desfile de moda e uma apresentação de peças de vestuário criados com este material. Até 9 de fevereiro, a iniciativa distribuída por vários espaços do La Vie vai revelar a história do famoso cobertor, mostrar um tear usado para o seu fabrico e vários utensílios de apoio à criação destas peças de vestuário ancestrais.

Estarão ainda patentes diferentes peças de vestuário e vários acessórios de moda (carteiras, gorros, cachecóis). Já nos domingos 21 e 28 de janeiro haverá artesãos a trabalhar ao vivo a partir das 16 horas.

A exposição tem o apoio da Câmara da Guarda, da Escola de Artes e Ofícios de Maçaínhas e da Associação Académica da Guarda. Em fevereiro o La Vie programou uma mostra dedicada ao “Julgamento e Morte do Galo” e vai comemorar o Dia dos Namorados com música ao vivo.

