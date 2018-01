Secção: Última

Alexandra Ramos e mais dois portugueses criaram na cidade catalã o SUBLIMe Art Fest

Guardense dinamiza mercado de ilustradores em Barcelona

A guardense Alexandra Ramos, no meio, organiza em conjunto com Hugo Madeira e Anabela Nogueira o SUBLIMe Art Fest

O SUBLIMe Art Fest é um mercado de ilustradores a fazer sucesso em Barcelona. A informação seria pouco relevante para a região não estivessem na origem desta atividade três portugueses, entres eles a guardense Alexandra Ramos.

Há 11 anos que está radicada em Barcelona, cidade pela qual confessa um «fascínio desde sempre». Depois de estudar Comunicação Social em Braga, trabalhar em televisão era um objetivo que achava só poder concretizar «numa cidade grande». Ainda passou por Lisboa, mas acabou na capital da Catalunha onde trabalha como freelancer em edição de vídeo e animação. Foi ali que encontrou o seu companheiro Hugo Madeira, com quem vive há dez anos, e Anabela Nogueira, uma amiga. Juntos criaram o SUBLIMe Art Fest, «um sítio onde tanto ilustradores de renome, como emergentes, podem expor e vender as suas obras (reproduções e originais)», adianta Alexandra Ramos a O INTERIOR. O evento começou tímido mas logo ganhou força e fãs. Segundo a guardense, as primeiras ideias surgiram na loja de produtos portugueses que o companheiro tinha no bairro de Sant Antoni.

Como Anabela Nogueira tinha experiência na organização de mercados de moda e geria o Mad Market, um mercado vintage de design de moda, os três amigos decidiram avançar com um «evento diferente». Tudo começou em abril de 2015 com «um mercado pequenino dedicado à ilustração» na loja de Hugo Madeira. «A primeira edição correu muito bem, veio muita gente, e no final desse ano, a propósito das festas populares de Sant Antoni, surgiu a ideia de levar o conceito de mercado de ilustradores à Festa Major e fazê-lo de uma forma mais organizada, com maiores dimensões», recorda a guardense. E assim nasceu, em janeiro de 2016, o SUBLMe Art Fest.

A primeira edição resumiu-se a quatro horas numa tenda gigante montada na Avenida Mistral, e segundo a coorganizadora, «teve um êxito estrondoso, até havia fila para entrar». Atualmente, o mercado já é bianual com uma edição em janeiro, nas festas de Sant Antoni, e outra na primavera. A última decorreu no passado dia 13 e «foi a maior realizada até ao momento», revela Alexandra Ramos. Desta vez decorreu ao longo do dia, ao ar livre, junto ao mercado de Sant Antoni, e contou com a participação de 57 artistas, música ao vivo e a possibilidade de fazer retratos e caricaturas no momento. Descrevendo o último mercado como «o mais eclético e rico», Alexandra Ramos explica que a oferta era «variada», desde a arte urbana e design de tatuagens até ilustrações destinadas ao público infantil, passando por uma vertente mais poética da ilustração e também alguns exemplos mais surrealistas.

«O Sublime Art Fest promove o contacto entre público e artistas e é uma maneira de trazer diversidade às atividades das festas populares», acrescenta a promotora, segundo a qual o evento permite também que «todas as pessoas de todas as idades possam apreciar a arte da ilustração». Realizar um evento do género na Guarda não está «para já» nos planos de Alexandra Ramos: «A minha vida profissional sempre me levou para longe da Guarda, mas ninguém sabe ao certo o que o futuro pode trazer», afirma.