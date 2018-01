Secção: Opinião

O Ultra Violeta é a cor de 2018!

Tempo de leitura: 3 m

Não sou eu quem o diz, é a Pantone Colour Institute.

Todos os anos, já mesmo no final do ano, a empresa de consultoria de cores mais respeitada do mundo lança a cor do ano seguinte. Já o faz desde o ano 2000, e a decisão da Pantone é levada de tal modo a sério no mundo da moda, da cultura e do design que inspira de forma direta todas as tendências que norteiam estes mercados.

Parece que, este ano, a escolha se prende com conceitos de individualidade, de experimentação, de não conformidade e de pensamento visionário, e que é também uma forma de homenagear músicos com Jimi Hendrix, David Bowie e Prince.

Pessoalmente, também acredito que as cores são capazes de transmitir sentimentos e de espelhar estados de espírito, e concordo com o diretor do instituto quando diz que «a Ultra Violet, de código PANTONE 18-3838, uma cor arroxeada equilibrada, é dramaticamente provocante e pensativa».

Habituei-me, desde sempre, a ouvir que esta é a cor do Senhor dos Passos, da Quaresma e dos defuntos, enfim, uma cor associada ao sofrimento, à nostalgia, à melancolia e a outros sentimentos tristes. Todavia, sempre preferi acreditar que esta é antes a cor do poder, da ambição e do luxo, e que transmite dignidade, independência, mistério e magia – talvez até tenha sido por isso que, há já muitos anos, elegi o Heroine da MAC como o meu batom favorito!

Admitindo que esta cor possa ser usada nos mais diversos tons de pele, não é, ainda assim, a cor mais consensual e poderá gerar algumas dúvidas na hora de olharmos para o guarda-roupa. Aqui ficam algumas dicas que acredito poderem ajudar:

Ultra violeta e verde – é uma conjugação aparentemente pouco convencional mas, acredite em mim, é de tal modo inusitada que será top! Aconselho que aposte num look violeta total e que opte por acessórios verdes – um colar, um lenço, um cinto ou uns sapatos.

Ultra violeta e rosa – esta mistura também pode assustar um bocadinho, mas confie que é uma conjugação muito fashion, cheia de estilo e nada despropositada já que os dois tons são vizinhos na cartela de cores. Se tiver estofo para fazer esta combinação, tenha-o também para aceitar que será o centro das atenções.

Ultra violeta e amarelo – mais uma junção de cores surpreendente e que só pode mesmo trazer muita energia e boa disposição. Todavia, sugiro que esperemos pelo verão e que guardemos esta magnífica fusão de cores para a chegada dos fatos de banho e das saídas de praia que coincidirão com os dias mais quentes e luminosos.

Ultra violeta e preto – esta mistura de cores é perfeita para o inverno e, além de nos transmitir uma enorme sensação de conforto, é extremamente elegante. É uma combinação que fica bem a qualquer pessoa, mesmo que se opte por dar primazia ao violeta e por deixar o preto só para os acessórios.

Ultra violeta e branco – apostaria nestas duas cores para um look mais casual, descontraído e nada comprometedor, e aconselho seriamente aqueles que não amam a cor do ano, mas que ainda assim gostam de andar na moda, a optar por elas também. Lembrem-se de que o branco é uma cor muito versátil e que, aquando da escolha do outfit, podem perfeitamente usar o violeta apenas em ligeiros detalhes mantendo total descrição.

Como podem perceber, não foi por acaso que marcas como Gucci, Balenciaga e Versace já desfilaram esta cor pelas passarelas mundiais propondo combinações que se adaptam a todas as circunstâncias e a todos os gostos. Porém, se ainda não estão convencidos, também não há pressa, só agora o ano começou, ainda estão muito a tempo de se apaixonar por esta cor vibrante e poderosa!

Por: Joana Dente*

* @pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist