Serranos voltaram a ganhar fora de portas e desta vez venceram Sporting B por 1-0 em Alcochete

Terceira vitória consecutiva do Sp. Covilhã na IIª Liga

Fatai voltou a ser decisivo ao marcar em cima do intervalo

O Sp. Covilhã obteve no sábado a terceira vitória consecutiva nos três últimos jogos da IIª Liga. Na 20ª jornada, os serranos foram a Alcochete vencer o Sporting B por 1-0.

Separados por apenas dois pontos à partida para este desafio e com o mesmo número de vitórias (sete) no início da segunda volta do campeonato, foram os visitantes que entraram melhor na partida e encostaram os leões à defesa, mas sem por à prova os reflexos de Stojkovic. Pelo contrário, foi a equipa liderada por Luís Martins que esteve muito perto de marcar. Rafael Barbosa ofereceu o golo ao companheiro Ronaldo Tavares, que desperdiçou na “cara” de Igor Rodrigues. Depois, uma jogada bem construída pelo brasileiro Paulinho terminou com uma “bomba” de David Sualahe ao poste. Por sua vez, o lateral covilhanense Reinildo deu uma ajuda ao seu ataque, quando, assistido por Paulo Henrique, ganhou nas alturas a Demirial e cabeceou com muito perigo ao lado.

Ainda assim, era o Sporting B que estava mais perto de inaugurar o marcador e por mais duas vezes tentou chegar ao golo, porém Wallyson e Cristian Ponde, bem enquadrados com a baliza, não concretizaram. Como quem não marca sofre, o Sp. Covilhã abriu o ativo em tempo de compensação. Com a defesa da casa quase toda subida no ataque, Paulinho perdeu a bola e Adul Seidi viu bem a desmarcação de Fatai, que teve categoria ao finalizar aos 46’. O segundo tempo foi menos dinâmico, apesar do encontro continuar em aberto para as duas equipas. Os locais tentaram, pelo menos, o empate, enquanto os serranos souberam aguentar a vantagem e até estiveram perto ampliar a vantagem num cabeceamento cheio de intenção do central Zarabi. No domingo, os comandados de José Augusto recebem o Santa Clara, atual sexto classificado com mais dois pontos que o Covilhã (9º, 30 pontos).