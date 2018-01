Secção: Cultura

Iniciado em 2013 na Guarda, “Rewind It” começou por ser um programa de rádio e recentemente ganhou forma na internet

Guardense lança projeto de música alternativa na internet

Luís Sequeira estudou Engenharia de Som, em Madrid, e editou o primeiro vinil em 2012

Natural da Guarda, Luís Sequeira começou a “dar os primeiros passos” no mundo musical aos cinco anos. Por influência da mãe, médica de profissão e apaixonada pelo piano, foi estudar música clássica no Conservatório de São José, na Guarda, onde permaneceu até aos 11 anos. Além disso, o pai foi diretor da Rádio Altitude e, com os seus «quatro ou cinco anitos», recorda-se de estar no estúdio a ouvir vinis.

Cresceu a produzir hip-hop na cidade mais alta e, há cerca de dez anos, decidiu rumar ao estrangeiro e focar-se numa carreira a solo. Em Espanha, onde permaneceu cerca de três anos, tirou o curso de Engenharia de Som. Seguiu para o Canadá, passando pelo México e por Amesterdão, onde «a coisa não resultou». Em 2011 rumou a Londres fruto de um contrato com a editora Third-Ear, que assinou em 2009, e por lá continua. Para Luís Sequeira, B. Riddim – o seu nome artístico – é «a junção de tudo» o que viveu na Guarda e das experiências que adquiriu no estrangeiro. Jazz, música brasileira e portuguesa fizeram parte da sua infância e agora confessa que coleciona «imensa música brasileira e jamaicana» e que Rey Charles e Nina Simone são duas das suas referências.

Com cinco anos de vida e com tanto de londrino como de português, o programa “Rewind It” surgiu em 2013 – emitido todas as quintas-feiras na Rádio Altitude – e passou recentemente a ser um canal cultural de música alternativa na Internet, que também está disponível gratuitamente para sistemas Android e IoS de dispositivos móveis. Luís Sequeira dedicou-se inteiramente a este projeto, a tal ponto que quando foi operado ao pulmão fez três programas a partir da cama do hospital. «Estruturei o mês de setembro todo com um dreno no pulmão», revela, afirmando que «parar era morrer». Em 2016 conheceu Sam Kirton, um programador inglês, e a designer Angie Newton, e os três criaram em Londres a empresa “Guarda Records”. «Foi a base de tudo para começarmos a investir no “Rewind It”», adianta o músico.

Apesar do projeto ainda não ter retorno a nível de publicidade, o produtor musical garante que há «investidores interessados em ajudar» e que, em «março ou abril», tencionam montar um estúdio onde «duas ou três pessoas vão trabalhar a tempo inteiro». De olhos postos no futuro, Luís Sequeira ambiciona «fazer uma ponte entre vários meios artísticos» e não descarta a possibilidade de, além do inglês, «ter os conteúdos noutras línguas». Acessível ao público em geral, mediante registo gratuito, a plataforma “Rewind It” possibilita o acesso «a conteúdos exclusivos e a determinadas ferramentas que serão de grande utilidade no âmbito artístico», garante o mentor do projeto, segundo o qual «nada seria possível sem os colaboradores que se aliaram» à iniciativa.