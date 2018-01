Secção: Região

Fornos de Algodres

Câmara descontente com «mau funcionamento» do Centro de Saúde

O presidente da Câmara de Fornos de Algodres está descontente com a forma como o Centro de Saúde local tem sido gerido.

«Já alertei a Unidade Local de Saúde da Guarda sobre o relacionamento que existe entre a diretora do centro e o pessoal médico e que acaba por transparecer cá para fora», adianta Manuel Fonseca, que recorreu a uma situação vivida no passado dia 30 de dezembro para demonstrar que o estabelecimento «não está a funcionar convenientemente». «Nesse dia o Centro de Saúde fechou por falta de médico e ninguém soube de nada», recorda, indignado o edil fornense, afirmando que a unidade «não está a cumprir a obrigação que tem para com os utentes do concelho». Segundo o autarca, a situação já foi reportada à administração da ULS e «até agora nada foi feito», critica Manuel Fonseca. Contactada por O INTERIOR, fonte da ULS guardense garante que, «oficialmente, não temos conhecimento do que se passa».

Sobre o fecho do Centro de Saúde no passado dia 30, «houve de facto conhecimento posterior, portanto não se conseguia fazer absolutamente nada», acrescentou a fonte. O presidente da Câmara fornense espera agora que haja em breve a nomeação de um novo diretor do Centro de Saúde, sublinhando que esta situação está a gerar «um prejuízo nítido para os utentes». O INTERIOR tentou também falar com a atual diretora do Centro, que, segundo fonte da unidade, «encontra-se de férias».