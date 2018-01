Secção: Política

Ex-autarca do Porto obteve 748 votos contra 691 de Santana Lopes, que venceu na Guarda, Aguiar da Beira, Almeida, Manteigas, Mêda e Pinhel

Rui Rio ganhou por 57 votos no distrito da Guarda

Rui Rio conquistou nove das 14 concelhias do distrito

Com 54,37 por cento dos votos, Rui Rio foi eleito presidente do PSD, com uma diferença de cerca de dez pontos percentuais em relação a Pedro Santana Lopes. No distrito da Guarda, o ex-autarca do Porto conquistou 748 sufrágios contra 691 do adversário, mas na concelhia da Guarda quem ganhou foi o ex-provedor da Misericórdia (136-109).

Do total de 2.018 inscritos nas diferentes secções apenas 1.380 militantes foram às urnas, registando-se 13 votos em branco e nove nulos. Santana Lopes ganhou em mais cinco concelhias (Aguiar da Beira, Almeida, Manteigas, Mêda e Pinhel), tendo as restantes oito sido conquistadas por Rui Rio. Rui Ventura, mandatário distrital do ex-primeiro-ministro, admitiu que não esperava esta derrota e afirmou ter «a plena convicção de que Pedro Santana Lopes seria o melhor líder para o partido». Quanto ao futuro, o autarca de Pinhel considera que Rui Rio terá «muito trabalho» a fazer: «Para se ganharem legislativas tem que se unir o partido», avisa Rui Ventura, que diz ser importante fazê-lo até ao congresso de fevereiro. «A partir daí todos trabalharemos para ganhar o país. Se o partido não estiver unido, dificilmente conseguimos», acrescentou.

Mas se no distrito da Guarda Santana Lopes saiu derrotado, em Castelo Branco os resultados inverteram-se. O antigo chefe do Governo foi o mais votado, tendo vencido em oito das 11 concelhias. Em Belmonte, o ex-provedor da Misericórdia obteve dez votos (mais quatro que Rui Rio). O mesmo aconteceu na Covilhã (37-31) e no Fundão (48-34). Em termos nacionais, o ex-autarca do Porto ganhou com uma vantagem de 3.637 votos sobre Pedro Santana Lopes, que conseguiu 18.974 (45,63 por cento), e é o sucessor de Pedro Passos Coelho, eleito em 2010. Para o mandatário distrital do novo líder do PSD, António Robalo, o «resultado já era esperado». O presidente da Câmara do Sabugal afirmou ter «a convicção que escolhemos a pessoa certa para reabilitar e revitalizar» o partido. «Obviamente que há agora uma responsabilidade enorme de unir o PSD, de credibilizar esta liderança perante os portugueses e de conseguir levar o partido a vitórias de outrora», referiu, sublinhando que Rui Rio tem a possibilidade de «ombrear com António Costa» nas próximas legislativas.

Guarda elege quatro delegados para o congresso nacional do PSD

Os apoiantes de Santana Lopes e de Rui Rio repartiram os lugares de delegados ao congresso do PSD, em fevereiro, pela concelhia da Guarda.

Assim, pela lista A, afeta ao ex-primeiro-ministro, foram eleitos Granja de Sousa e Luís Soares, enquanto Ricardo Neves de Sousa e Hugo Fernandes vão à reunião magna dos sociais-democratas nas fileiras de Rui Rio.

Contudo, a vitória de Pedro Santana Lopes na concelhia guardense foi o facto mais surpreendente da noite, já que significa uma derrota de Álvaro Amaro e João Prata, que estiveram muito ativos na mobilização de apoios para Rui Rio. O primeiro terá mesmo telefonado a vários militantes do concelho para que votassem no antigo presidente da Câmara do Porto e empenhou-se também no surgimento de uma lista de delegados deitando por terra a possibilidade de uma lista de consenso. Entretanto, Luís Aragão, presidente da concelhia, adiantou a O INTERIOR que as eleições para a secção local deverão ocorrer em «março ou abril» e que «ainda é cedo» para anunciar uma eventual recandidatura.

Rui Ventura não é candidato à Distrital

O presidente da Câmara de Pinhel já tomou uma decisão e não vai concorrer à presidência da Comissão Política Distrital do PSD da Guarda. Em declarações a O INTERIOR, Rui Ventura justifica a decisão com a «exigência do trabalho na autarquia», «a dedicação aos pinhelenses» e «algum cansaço» das lides partidárias. «Chegou a altura de parar um pouco e de me dedicar exclusivamente ao meu concelho», acrescentou Rui Ventura, que concorreu e perdeu, por duas vezes, às eleições para a Distrital social-democrata.