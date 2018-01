Secção: Sociedade

Novo organograma coloca antigo coordenador da biblioteca municipal na área da Educação e transfere para o edifício dos SMAS a Divisão de Equipamentos e Infraestruturas

Reestruturação da Câmara da Guarda tira Américo Rodrigues da BMEL

Funcionários que sejam assíduos e pontuais terão mais três dias de férias por ano

Já está em vigor, desde segunda-feira, o novo organograma da Câmara da Guarda. Entre as alterações resultantes desta reorganização dos serviços, apresentada na sexta-feira numa reunião geral de trabalhadores, destaca-se a substituição do coordenador da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), Américo Rodrigues, por Dulce Helena Borges, antiga diretora do Museu da Guarda.

Segundo explicou o presidente da Câmara, as alterações introduzidas nalguns serviços pretende «robustecer o trabalho sem o perder» e «contribuir para a felicidade, cooperação e premiar isso». Recorde-se que Américo Rodrigues foi diretor do TMG até ser demitido por Álvaro Amaro em novembro de 2013, pouco tempo depois do autarca ter tomado posse. Posteriormente, o técnico superior concorreu ao lugar de coordenador da BMEL, lugar que já abandonou para regressar à Câmara e ocupar funções no pelouro da Educação, que tem como vereadora Lucília Monteiro. Segundo o edil, Américo Rodrigues muda de funções por «boas razões» e irá agora «coordenar dois ou três projetos sócioeducativos e reforçar o serviço de Educação». O autarca deu este exemplo “de mobilidade” aos restantes funcionários do município para incentivar o seu «maior empenho».

Quanto a Dulce Helena Borges, foi até 2014 diretora do Museu da Guarda, onde atualmente exercia funções de técnica superior, e irá ter como sub-coordenadora Ana Luísa Pereira, que já ocupava o cargo com Américo Rodrigues. Com esta mudança pretende-se que a biblioteca «seja agora associada à parte do Arquivo Municipal», adiantou o edil. A integração dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na autarquia também foi esclarecida na reunião de sexta-feira. Ficou a saber-se que todos vão pertencer à Divisão de Equipamentos e Infraestruturas, que funcionará no edifício que pertencia aos SMAS no centro histórico. Para Álvaro Amaro a medida é um exemplo gerador de «economia de esforço e financeira».

Relativamente aos chefes de divisão, todos foram por agora reconduzidos mas apenas «até à abertura dos novos concursos», que, segundo adiantou Álvaro Amaro, será feito por uma empresa externa. Mas as mudanças podem não se ficar por aqui. Na reunião foi anunciada a criação de uma plataforma da mobilidade dos funcionários, sendo que, até junho, os trabalhadores da Câmara poderão «dizer se pretendem continuar nas funções atuais ou propor alguma alteração», que será posteriormente analisada pelas chefias, disse o autarca. Já o estacionamento será gratuito para os funcionários nos parques da Câmara, que rendem 10 mil euros por ano à autarquia, um valor que deixou o presidente «impressionado».

Com estas medidas Álvaro Amaro quer apelar à «cooperação e incentivar cada trabalhador a estar mais feliz no seu trabalho». Para tal, revelou que quem for «reiteradamente» assíduo e pontual terá direito a mais três dias de férias por ano. «Estou globalmente satisfeito com o atual funcionamento da Câmara, mas não podemos ficar à sombra da bananeira», reconheceu o presidente do município, que conta atualmente cerca de 600 funcionários.