Secção: Atualidade

Criada Associação Hereditas para estudar e promover património da cidade

Tempo de leitura: 1 m

A recém-criada Associação Hereditas, com sede na Guarda, foi hoje oficialmente apresentada, no claustro do Convento de S. Francisco, onde funciona o Arquivo Distrital da Guarda. A entidade, que se vai dedicar ao estudo, promoção e defesa do património local, foi formada no final de 2017 e adotou o mesmo nome do grupo que criou as visitas guiadas ao centro histórico da cidade nos últimos anos, uma vez que foi criada com base nesse trabalho. Estão previstas iniciativas de pesquisa, promoção, recuperação e formação a realizar, sempre que possível, em parceria com entidades locais e nacionais. «Acreditamos que a melhor forma de defender o património é conhecê-lo e promover a sua fruição pela comunidade e visitantes, reforçando a identidade coletiva», sublinha a associação presidida por Daniel Pereira Martins.