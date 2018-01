Secção: Atualidade

Alexandre Lote candidata-se à federação distrital do PS da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Natural de Fornos de Algodres, Alexandre Lote será candidato à federação distrital do Partido Socialista (PS) da Guarda. Com 34 anos e farmacêutico de profissão, Alexandre Lote é militante do PS há cerca de dez anos e diz que o seu principal objetivo é «afirmar o partido no distrito da Guarda e ajudar a valorizar a região» do interior: «Pretende-se fazer isso aproximando o partido dos militantes, criando um espaço para eles participarem, de modo a darmos um contributo importante para encontrar as respostas que o nosso território precisa», adiantou a O INTERIOR, reforçando que «os diagnósticos estão feitos, é preciso irmos para o terreno». Quanto à análise que faz da atual liderança, Alexandre Lote diz haver falhas, «como há em quase todos os partidos, na ligação com o militante e na comunicação com a sociedade em geral». «Teremos que encontrar respostas dentro do partido para o podermos credibilizar, valorizar a militância e encontrar respostas e contributos da comunidade que permitam afirmar a Guarda e valorizar o interior», sublinhou o candidato.