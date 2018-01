Secção: Atualidade

Rui Rio ganha a liderança do PSD

Rui Rio foi hoje eleito presidente do PSD com 54,37 por cento dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais em relação a Pedro Santana Lopes, informou o partido. O ex-autarca do Porto será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010. Rui Rio, com 22.611 votos, ganhou com uma vantagem de 3.637 votos sobre Pedro Santana Lopes, que recolheu 18.974 (45,63 por cento). Dos 70.692 militantes com quotas em dia, votaram 42.254, o que corresponde a uma taxa de participação de 59,77 por cento. Registaram-se 440 votos em branco e 229 votos nulos. Das 325 secções do PSD envolvidas nas eleições diretas, falta ainda apurar o resultado em 11.