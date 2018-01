Secção: Atualidade

Mais de 70 mil militantes do PSD escolhem hoje sucessor de Pedro Passos Coelho



Mais de 70 mil militantes do PSD vão poder escolher hoje o próximo presidente social-democrata e sucessor de Pedro Passos Coelho nas eleições diretas disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio. De acordo com a secretaria-geral do PSD, os militantes com quotas pagas até ao fecho dos cadernos eleitorais (15 de dezembro) e que poderão votar nas próximas eleições são 70.385.

Na região, além do apoio «incondicional» da comissão política distrital, Rui Rio tem com ele a grande maioria dos autarcas, como Álvaro Amaro (Guarda), Gustavo Duarte (Vila Nova de Foz Côa), António Robalo (Sabugal), que é o seu mandatário distrital, ou Carlos Ascensão, recém-eleito em Celorico da Beira. Entre outros, o antigo autarca do Porto conta também com o apoio de Ricardo Morgado (presidente distrital da JSD Guarda), José Alberto Morgado (vice-presidente da Câmara de Almeida), Cidália Valbom (presidente da Assembleia Municipal da Guarda), Carlos Condesso (vice-presidente da distrital do PSD Guarda), Carlos Monteiro (vice-presidente da Câmara da Guarda) e João Prata (Junta de Freguesia da Guarda).

Já Pedro Santana Lopes é apoiado por Rui Ventura, que é o seu mandatário distrital, e Ângela Guerra (deputada na Assembleia da República). O ex-provedor da Misericórdia de Lisboa conta ainda com Fernando Andrade, um dos vice-presidentes da Distrital; Ana Manso, antiga dirigente social-democrata e ex-deputada; de António José Machado, recém-eleito presidente da Câmara de Almeida; Joaquim Lacerda, antigo Governador Civil; António Antunes, líder dos TSD/Guarda; Fernando Lopes (Mêda), Tomás Martins (Trancoso) e Luís Soares (Manteigas). As eleições diretas vão decorrer hoje entre as 14 e as 20 horas, em 396 mesas de voto distribuídas em Portugal continental, Açores, Madeira, Europa e Fora da Europa, estando envolvidas cerca de 2.800 pessoas no processo eleitoral.

Além do próximo presidente do PSD, os militantes sociais-democratas elegerão ainda os delegados ao Congresso, que se realizará entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa, e votarão em 38 eleições locais, incluindo para a secção concelhia de Lisboa.